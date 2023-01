Stand: 22.01.2023 11:20 Uhr Lüneburg: Karstadt-Beschäftigte sammeln Unterschriften

In Lüneburg haben Beschäftigte der Karstadt-Filiale am Sonnabend für den Erhalt des Standortes gesammelt. 650 Unterschriften seien innerhalb von drei Stunden zusammengekommen, teilte eine Sprecherin der Gewerkschaft ver.di mit. Die Solidarität der Kunden zeige, dass die Lüneburger hinter ihrem Warenhaus stehen, so die Sprecherin. Ver.di geht davon aus, dass noch im Januar entschieden wird, welche Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof erhalten bleiben. Nach Informationen der Gewerkschaft könnte fast jede zweite der bundesweit 130 Filialen geschlossen werden.

Weitere Informationen 60 Galeria-Filialen vor Aus: Unterschriftenaktionen im Land Ab Februar soll klar sein, welche Standorte schließen. Beschäftigte vor Ort kämpfen für den Erhalt ihrer Warenhäuser. (19.01.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.01.2023 | 06:30 Uhr