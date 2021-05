Stand: 12.05.2021 08:13 Uhr Lüneburg: Kampfmittelräumdienst entdeckt Weltkriegsgranaten

Bei Bauarbeiten sind in Lüneburg am Lösegrabenwehr in den vergangenen Tagen Weltkriegsgranaten gefunden worden. Die insgesamt 36 Sprengkörper wurden nach Angaben der Stadt geborgen und abtransportiert. Sie hätten in einem Bereich gelegen, in dem zunächst keine Arbeiten geplant waren - deshalb seien die Granaten bei Untersuchungen des Kampfmittelräumdienstes nicht entdeckt worden. In der kommenden Woche werde der Bereich der Ilmenau am Lösegrabenwehr nun noch einmal gründlich kontrolliert, heißt es von der Stadt Lüneburg.

