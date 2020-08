Stand: 06.08.2020 15:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lüneburg: Grüne wollen kommunalen Schlachthof

Die Grünen im Lüneburger Rat wollen diskutieren, ob die Stadt wieder einen kommunalen Schlachthof betreiben könnte. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Sie haben demnach eine Anfrage an die Stadtverwaltung geschickt und bitten um eine Einschätzung. Nach Ansicht der Grünen hat das privatwirtschaftlich organisierte Schlachtwesen in Deutschland versagt - beim Tierschutz genauso wie bei den Arbeitsbedingungen. Das habe sich auch in der Corona-Krise gezeigt. In der Sitzung des Lüneburger Rats Ende August soll die Schlachthof-Anfrage Thema sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.08.2020 | 13:30 Uhr