Stand: 04.03.2023 13:00 Uhr Lüneburg: Gasflasche explodiert nahe Grundschule

Eine Explosion an einem Schulgebäude in Lüneburg hat erhebliche Schäden verursacht. Die Polizei geht von einer Schadenssumme von mehr als 25.000 Euro aus. Den Angaben zufolge wurden durch die Druckwelle unter anderem eine Wand sowie fünf Fenster und eine Tür beschädigt. Anwohnende hatten in der Nacht zu Samstag im Stadtteil Kreideberg einen lauten Knall gehört. Polizei und Spezialisten rückten an und stellten fest, dass mit einer Heliumgasflasche eine Explosion an der Außenwand der Grundschule ausgelöst worden war. Die Polizei nahm noch in der Nacht mehrere Verdächtige fest.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.03.2023 | 12:00 Uhr