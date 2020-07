Stand: 27.07.2020 08:51 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lüneburg: Fünf Schlägereien in der Innenstadt

In Lüneburg ist es am Wochenende in der Innenstadt zu fünf größeren Schlägereien gekommen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, kamen dabei auch ein Baseballschläger, Pfefferspray und eine Schreckschusswaffe zum Einsatz. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Menschen verletzt. Zudem gab es mehrere Polizeieinsätze, bei denen die Beamten beleidigt und bespuckt wurden. Ein 28-Jähriger leistete massiven Widerstand, ein weiterer Festgenommener beschädigte in seiner Zelle das Inventar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.07.2020 | 07:30 Uhr