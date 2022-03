Lüneburg: Erholung für Waisenkinder aus Ukraine Stand: 10.03.2022 15:36 Uhr Am Mittwoch sind 31 Kinder und Jugendliche übernächtigt und erschöpft aus einem Waisenhaus in der Ukraine in Lüneburg angekommen. Am Donnerstag kam eine Ärztin zu Besuch und impfte viele gegen Corona.

Organisiert hatte den Transport Andre Novotny von der Stiftung Hof Schlüter. Die Waisen im Alter von zwei bis etwa 13 Jahren kamen mit zwei Reisebussen aus der Stadt Bila Zerkwa in der Nähe von Kiew. Auch Betreuerinnen und geflüchtete Familien waren dabei. "Unsere Seele ist in der Ukraine, wir warten, dass Putin weg ist", sagte Mykola Daschkewitsch, der seit Jahren mit der Stiftung zusammenarbeitet und zusammen mit seiner Frau mitgekommen ist. Weitere 19 Waisenkinder sind nach Soltau gebracht worden.

Viele Kinder gegen Corona geimpft

In der Jugendherberge in Lüneburg hat am Donnerstag eine Ärztin die Geflüchteten untersucht. Einige Kinder kränkelten, viele wurden gegen das Coronavirus geimpft. "Wir sind seit über 20 Jahren humanitär tätig", erzählt Novotny über das Engagement. Die Stiftung hat in den vergangenen Jahren rund 600 Kindern Erholung in Lüneburg ermöglicht. "Das Waisenhaus ist eine Herzensangelegenheit von meiner Mutter und mir", sagte er. Unter anderem kamen Besucher aus der Region Tschernobyl in die Jugendherberge. Die aktuelle Hilfsaktion sei durch Spenden finanziert.

Novotny: "Die Stadt macht das so liebevoll"

Regina Schallar verschafft sich als Bereichsleiterin für soziale Dienste in Lüneberg zunächst ein Bild von der Situation. "Wir müssen die Kinder erst einmal kennenlernen, es hängt sehr viel dran", sagte sie. Dabei hilft ein Dolmetscher. Novotny lobt die Zusammenarbeit mit der Stadt. "Die Stadt macht das so liebevoll", sagte er.

