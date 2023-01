Stand: 20.01.2023 16:26 Uhr Lüneburg: 14-jähriger Intensivtäter in Untersuchungshaft

Die Polizei in Lüneburg hat einen 14 Jahre alten mutmaßlichen Intensivtäter festgenommen. Der Jugendliche sitzt in Hameln in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl listet zehn Einbrüche und andere Straftaten auf. Der Beschuldigte soll zahlreiche weitere Taten begangen haben. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Auto-Aufbrüchen, Laden- und Fahrraddiebstählen. An Weihnachten soll der 14-Jährige die Grundschule in Grundschule Embsen (Landkreis Lüneburg) verwüstet haben, wobei mehrere zehntausend Euro Schaden entstanden sind. In mehreren Fällen soll er Mittäter gehabt haben. Laut Polizei hat der 14-Jährige keinen festen Wohnsitz. Gespräche mit Polizei, Sozialarbeitern und Justiz hätten keinen Erfolg gehabt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.01.2023 | 15:00 Uhr