Stand: 08.02.2021 14:52 Uhr Lüneburg: Disziplinarverfahren gegen Ersten Kreisrat

Der Landkreis Lüneburg hat ein Disziplinarverfahren gegen seinen Ersten Kreisrat Jürgen Krumböhmer (SPD) eingeleitet. Das hat die Pressestelle der Verwaltung bekannt gegeben. Krumböhmer steht wegen möglicher Versäumnisse bei der Planung der Arena Lüneburger Land schon länger in der Kritik. Landrat Jens Böther (CDU) will nach eigenen Worten mit der internen Prüfung nun klären, ob sich der leitende Beamte bei der Vergabe und der Finanzierung der Mehrzweckhalle in Lüneburg etwas hat zu Schulden kommen lassen.

