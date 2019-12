Stand: 23.12.2019 15:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lüneburg: Diebe klauen eine Tonne Feuerwerkskörper

In Lüneburg ist am Wochenende rund eine Tonne Silvesterfeuerwerk verschwunden. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, wurden Böller, Raketen und Vulkane vom Grundstück der Lüneburger Filiale der Baumarktkette Hornbach gestohlen. Die Tat ereignete sich "am Sonnabend in den frühen Morgenstunden zwischen 0.10 Uhr und 1.20 Uhr", bestätigte eine Polizeisprecherin dem NDR. Demnach sind "mehrere Täter mit einem Transporter vor einen Container gefahren und haben diesen aufgebrochen". Vor einem Jahr soll es der Beamtin zufolge zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein. Damals war eine Bauhaus-Filiale betroffen.

Hornbach: "Diebe haben sich Zeit genommen" 23.12.2019 14:45 Uhr Unbekannte haben in einer Hornbach-Filiale in Lüneburg am Sonnabend den kompletten Vorrat an Feuerwerkskörpern entwendet. Der stellvertretende Baumarktdirektor berichtet.







Polizei warnt vor Explosionsgefahr

Darüber hinausgehende Informationen zu Tätern oder Transporter wollte die Sprecherin "aus ermittlungstaktischen Gründen" nicht mitteilen. Die Fahnder gehen allerdings davon aus, dass die Feuerwerkskörper "vermutlich über Internet oder Darknet" verkauft werden. Die Gefahr sei bei einer derartig großen Menge an Schwarzpulver hoch, dass es zu einer schweren Explosion kommen könnte.

Täter nehmen sich viel Zeit für Diebstahl

Die Hornbach-Verantwortlichen sind ratlos. "Ich habe das noch nie erlebt", sagte der stellvertretende Filialleiter Dennis Schröder gegenüber dem NDR. Die Diebe hätten sich Zeit gelassen. Der Container sei mit einem Vorhängeschloss gesichert gewesen. Zudem hätten zwei Paletten mit schweren Steinen vor der Tür gestanden. Die Steine hätten die Einbrecher neben den Container gestapelt, diesen aufgebrochen und das Diebesgut verladen. Die Tat wurde am Sonnabendmorgen von einer Mitarbeiterin entdeckt. Kunden würden nun auf den Social-Media-Kanälen informiert. "Hornbach möchte als Unternehmen im nächsten Jahr auf den Feuerwerksverkauf verzichten", sagte Schröder. "Wir in Lüneburg fangen damit dieses Jahr schon an."

