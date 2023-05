Stand: 25.05.2023 06:21 Uhr Lüneburg: Bewohner stirbt bei Explosion in Wohnhaus

In Lüneburg ist am späten Mittwochabend ein Mensch nach einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus ums Leben gekommen. Bei dem Toten handelt es sich laut Polizei vermutlich um einen 34-jährigen Mann - seine Leiche wurde demnach in der Wohnung gefunden, in der es zu der Explosion gekommen war und die in Flammen stand. Feuerwehrleute löschten den Brand. Durch die Wucht gingen Fensterscheiben des Hauses zu Bruch. Es gab demnach mehrere Verletzte. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort und konnten mehrere Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Haus retten. Das Gebäude ist teilweise nicht mehr bewohnbar. Die Stadt habe Notunterkünfte zur Verfügung gestellt, hieß es. Wie es zu der Explosion in dem Haus mit 80 Bewohnern kommen konnte, ist bislang unklar.

