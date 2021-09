Stand: 07.09.2021 08:03 Uhr Lüneburg: 80-Jährige zwischen Pkw und Gebäude eingeklemmt

Eine 80 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall an einer Tankstelle in Lüneburg schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein 77-Jähriger am Montagnachmittag vermutlich von der Bremse auf das Gaspedal gerutscht. Der Wagen beschleunigte daraufhin rückwärts und fuhr mit dem Heck gegen den Verkaufsraum der Tankstelle. Die 80-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt zu Fuß zwischen Pkw und Gebäude. Sie wurde eingeklemmt und schwer verletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.09.2021 | 08:30 Uhr