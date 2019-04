Stand: 17.04.2019 19:00 Uhr

Lüneburg: 4.700 Bürger von Bombenfund betroffen

Im Lüneburger Stadtteil Kaltenmoor sind bis 19 Uhr rund 4.700 Menschen aufgerufen, wegen eines Bombenfunds ihre Wohnungen zu verlassen. Die Granate war am Morgen bei Bauarbeiten entdeckt worden. Das Gebiet ist in einem Radius von 500 Metern um den Fundort gesperrt. Der Blindgänger soll noch heute unschädlich gemacht werden. Ob die Bombe entschärft oder gesprengt wird, ist nach Angaben der Stadt noch unklar. Offenbar muss der Zünder aus der Bombe herausgeschnitten werden. Ursprünglich war seitens der Stadt von rund 10.000 Betroffenen die Rede. Ab 19 Uhr gehen Polizisten von Haustür zu Haustür.

Downloads 179 KB Evakuierung in Lüneburg: Die betroffenen Straßen Die Stadt Lüneburg hat eine Liste der Straßen veröffentlicht, deren Anwohner wegen der Bombenräumung ihre Wohnungen verlassen müssen. Hier die Liste zum Download. Download (179 KB)

Lüneburg: Evakuierung nach Bombenfund Niedersachsen 18.00 - 17.04.2019 18:00 Uhr Autor/in: Torsten Ahles Torsten Ahles ist für den NDR in Lüneburg. Dort ist eine Bombe gefunden worden, die entschärft oder gesprengt werden soll. Er schildert den Stand der Evakuierung um 18 Uhr.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Notunterkunft im Gymnasium

Es sollen mehr als 200 Beamte im Einsatz sein. Die Einsatzkräfte rechnen nach eigenen Angaben damit, dass sich die Kommunikation in Kaltenmoor aufgrund von Sprachbarrieren zuweilen schwierig gestalten dürfte. Auch die Bewohner einer Einrichtung für betreutes Wohnen sollen ihre Unterkunft verlassen. Im Gymnasium Johanneum wird eine Notunterkunft eingerichtet. Dort stehen ab 18 Uhr Sozialarbeiter und Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes zur Betreuung bereit. Shuttlebusse starten ab 18 Uhr an den Haltestellen St. Stephanus Platz und an der Graf-von-Moltke-Straße. Wann die Anwohner zurück in ihre Wohnungen können, ist unklar.

Hotline für Fragen von Bürgern

Die Stadt hat eine Hotline eingerichtet. Sie ist unter der Telefonnummer (04131) 309 31 00 zu erreichen. Bei dem Blindgänger handelt es sich um eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

So arbeitet der Kampfmittelräumdienst 09.08.2017 10:30 Uhr Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sucht mithilfe von Luftaufnahmen nach Blindgängern. Bei Bomben-Verdacht rücken die Experten aus - ein gefährlicher Job.







3,81 bei 53 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Niedersachsen 18.00 | 17.04.2019 | 18:00 Uhr