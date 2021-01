Stand: 28.01.2021 07:50 Uhr Lüneburg: 20-Jähriger wegen Doppelmordes vor Gericht

Am Landgericht Lüneburg muss sich ab heute ein 20-Jähriger unter anderem wegen Mordes, versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung verantworten. Der Angeklagte soll im Juli vergangenen Jahres ein Ehepaar in Neuenkirchen (Heidekreis) getötet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, dass er sich zunächst unter einem Vorwand Zutritt zum Haus der beiden späteren Opfer verschafft haben soll, um Bargeld zu entwenden. Als seine Tarnung aufflog, habe er die Eheleute getötet, um den Diebstahl zu verdecken. Eine weitere Frau, die sich ebenfalls im Haus aufhielt, soll er durch Stiche und Schläge lebensgefährlich verletzt haben. Um sämtliche Spuren zu verwischen, habe er das Haus anschließend in Brand gesetzt, so die Staatsanwaltschaft. Für den Prozess sind zunächst zehn Verhandlungstage angesetzt.

