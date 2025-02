Stand: 09.02.2025 14:05 Uhr Lüneburg: 20-Jähriger feuert mit Schreckschusswaffe auf Auto

Ein 20-jähriger Mann hat am Samstag in Lüneburg mit einer Schreckschusswaffe auf ein vorbeifahrendes Auto geschossen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Abend im Lüneburger Hafenviertel. Demnach habe sich der Mann nach der Schussabgabe zunächst versteckt, wurde jedoch bald von alarmierten Einsatzkräften entdeckt. Die Tatwaffe hatte er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei sich, hieß es. Festgenommen wurde der Mann demnach nicht. Weshalb er auf das Auto schoss, war zunächst unklar. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Ermittlungen dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min