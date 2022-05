Lühesperrwerk trotz Hochwassers offen: Fluss flutet Keller Stand: 28.05.2022 14:59 Uhr Ein Defekt am Lühesperrwerk im Alten Land hat offenbar dazu geführt, dass der Fluss über die Ufer getreten ist und Höfe und Keller geflutet hat. Der Landkreis Stade fordert Aufklärung und neue Technik.

Die Schleusentore hätten in der Nacht zu Sonnabend trotz des hohen Pegelstandes der Elbe offen gestanden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Als Grund nannte Matthias Brandt einen "telefonischen Defekt", der dazu geführt habe, dass der Sperrwerksleiter zunächst nicht erreichbar gewesen sei. Normalerweise erhalte das Sperrwerk eine Benachrichtigung des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), wenn das Nachthochwasser - wie in diesem Fall - höher als erwartet ausfalle.

Keller laufen voll, Bootsanleger löst sich aus Verankerung

Am stärksten traf das Hochwasser die Samtgemeinde Lühe, wie der Landkreis Stade mitteilte. Gegen 2.20 Uhr seien die ersten Feuerwehren im Alten Land alarmiert worden. In Jork-Borstel stand demnach ein Wohnmobilstellplatz unter Wasser. Zudem habe es zahlreiche weitere Einsätze insbesondere auf dem Gebiet der Samtgemeinde Lühe gegeben. Neben Gärten und Höfen seien mehrere Keller überflutet worden. Auch ein Bootsanleger sei aus der Verankerung gerissen worden. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass die Boote unkontrolliert auf die Lühe trieben. Die Höhe der Schäden sei noch nicht bekannt.

Landrat Seefried fordert automatisierte Sperrwerkstechnik

"Ich bin entsetzt, dass offenbar eine technische Panne bei der Meldekette zu dieser Schadenlage geführt hat, die eindeutig hätte verhindert werden können", sagte Stades Landrat Kai Seefried (CDU). In den frühen Morgenstunden habe die Elbe einen Pegelstand von rund einem Meter über dem mittleren Tide-Hochwasser erreicht. Windböen hätten das Elbwasser in die Lühe-Mündung gedrückt. "Das Sperrwerk hätte umgehend geschlossen werden müssen", so Seefried weiter. Er habe deswegen bereits mit dem NLWKN gesprochen und gebeten, den Vorfall schnell aufzuklären. Der Landrat fordert zudem, die Technik des Lühesperrwerks zu erneuern. "Optimal wäre, wenn die Sperrwerkstore bei kritischen Pegelständen automatisch schließen würden", sagte der Landrat.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.05.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochwasser