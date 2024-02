Stand: 29.02.2024 11:09 Uhr Lühe-Hochwasser: Landkreis plant besseren Hochwasserschutz

Nach dem Hochwasser im Dezemberwill der Landkreis Stade seine Maßnahmen zum Schutz vor künftigen Überflutungen verbessern. So soll ein Gutachten das Fließverhalten des Flusses analysieren, um konkrete Hochwasserschutzmaßnahmen zu erarbeiten. Vertreter von Kommunen, Feuerwehren, Deichverbänden und Landesbehörden trafen sich am Mittwoch zum Gespräch, um weitere Lösungsansätze zu finden. Laut der Kreisrätin Madeleine Pönitz müssen beispielsweise Informationen an die gefährdeten Gemeinden schneller weitergegeben werden. Die Zusammenarbeit zwischen Deichverbänden und Feuerwehren soll optimiert werden. Ein lokaler Ansprechpartner in der Samtgemeinde Lühe soll künftig die Anwohner über einen verbesserten Hochwasserschutz informieren und beraten. Zudem soll das Lühe-Sperrwerk modernisiert werden.

