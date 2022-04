Stand: 01.04.2022 10:36 Uhr Lüchow-Dannenberg sucht Paten für Haustiere von Geflüchteten

Viele Menschen, die aus der Ukraine flüchten, wollen ihr Haustier nicht einem ungewissen Schicksal überlassen. Deswegen haben manche bei der Ankunft in Deutschland auch Katze, Hund oder sogar Frettchen dabei. In den Ankunftszentren wie aktuell beispielsweise in der Turnhalle am Gymnasium Lüchow können jedoch keine Tiere beherbergt werden. Um die Geflüchteten und ihre Haustiere im Idealfall nicht voneinander zu trennen, sucht der Landkreis Lüchow-Dannenberg nun gezielt nach Menschen, die Unterkünfte für Mensch und Tier anbieten können oder die alternativ bereit sind, für eine gewisse Zeit eine Patenschaft für ein Tier zu übernehmen.

VIDEO: Mienenbüttel: Tierheim versorgt Haustiere von Geflüchteten (31.03.2022) (3 Min)

