Stand: 27.03.2025 10:50 Uhr Lüchow-Dannenberg schafft Stelle zur Bekämpfung von Korruption

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg schafft einen Arbeitsplatz zur Bekämpfung von Korruption in der Verwaltung. Mit der ausgeschriebenen Stelle reagiert der Landkreis auf den Fall eines Mitarbeiters in der Ausländerbehörde, der Aufenthaltstitel verkauft haben soll. Der Mann muss sich deshalb vor dem Landgericht Lüneburg verantworten. Der Landkreis Lüchow-Dannenberg will nach eigenen Angaben eine Möglichkeit schaffen, dass Verdachtsfälle unproblematisch gemeldet werden können. Außerdem sollen Mitarbeitende geschult werden. In den Landkreisen Lüneburg, Harburg und Stade gibt es vergleichbare Stellen zur Bekämpfung von Korruption bereits.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.03.2025 | 08:30 Uhr