Stand: 26.03.2019 07:56 Uhr Lüchow-Dannenberg: Neues System für Biomüll

Der Kreistag in Lüchow hat beschlossen, im Landkreis Lüchow-Dannenberg ein Container-Sammelsystem für Biomüll einzuführen. Ab dem 1. Juni sollen die Sammelbehälter an zehn Orten aufgestellt werden. Der Landkreis hat das niedersachsenweit einmalige Konzept als Alternative zur Biotonne entwickelt und will damit auch Kosten sparen. Statt für 600.000 Euro die Biotonne einzuführen, koste das Containersystem nur 70.000 Euro, heißt es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.03.2019 | 06:30 Uhr