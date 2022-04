Stand: 26.04.2022 21:45 Uhr Lüchow-Dannenberg: Forstmaschine gerät im Wald in Brand

In der Revierförsterei Röthen (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ist eine Forstmaschine im Wald in Brand geraten. Nach Angaben der Kreisfeuerwehr war die Ursache ein technischer Defekt. Durch das Feuer gerieten den Angaben zufolge etwa 200 Quadratmeter Waldfläche in Brand. Eigenen Angaben zufolge konnte die Feuerwehr durch ihren schnellen Einsatz verhindern, dass sich die Flammen auf dem sehr trockenen Waldboden weiter ausbreiteten.

