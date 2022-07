Stand: 30.07.2022 09:51 Uhr Lüchow-Dannenberg: Feuer breitet sich von Feld auf Wald aus

In der Gemeinde Küsten (Landkreis Lüchow-Dannenberg) hat ein Flächenbrand für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Rund 250 Einsatzkräfte bekämpften das Feuer, das sich am Freitagnachmittag auf einem Stoppelfeld nahe der Ortschaft Sallahn aus ungeklärter Ursache ausgebreitet hatte und auf ein Waldstück übergriff. Etwa 4.000 Quadratmeter waren von dem Vegetationsbrand betroffen, wie ein Sprecher der Kreisfeuerwehr mitteilte. Dank des massiven Personaleinsatzes sei das Feuer nach etwa einer Stunde gelöscht worden. Auch mehrere Landwirte halfen bei der Brandbekämpfung. Mithilfe von schwerem Gerät hätten sie betroffene Stoppelfelder umgegrubbert und dem Feuer so die Nahrung genommen, so der Sprecher. Ein Landwirt habe zudem seine Beregnungsanlage zur Verfügung gestellt, um ein Wiederaufflammen des Feuers zu verhindern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.07.2022 | 08:00 Uhr