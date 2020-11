Stand: 30.11.2020 14:02 Uhr Lüchow-Dannenberg: Breitband-Förderung wird verlängert

Die Förderfrist für die Versorgung Tausender Haushalte im Landkreis Lüchow-Dannenberg mit schnellem Internet wird voraussichtlich bis Ende Juni 2021 verlängert. Der Bund habe ihn am Montag telefonisch informiert, dass die Fristverlängerung diese Woche schriftlich zugestellt werde, sagte der Geschäftsführer der Breitbandgesellschaft, Detlef Hogan, NDR 1 Niedersachsen. Seit Baubeginn im Sommer wird seinen Angaben nach in dieser Woche der dreitausendste Haushalt ans Breitband angeschlossen. Die noch fehlenden 600 bis 700 Haushalte im Göhrde, Hitzacker und Woltersdorf könnten aber - anders als versprochen - erst Anfang 2021 versorgt werden, so Hogan. Die Gründe für die Verzögerungen seien zum Teil auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Zum Teil stünden Haushalte unter Quarantäne oder Techniker seien erkrankt.

Weitere Informationen Walsrode bekommt Geld für Breitbandausbau Walsrode erhält vom Bund 650.000 Euro für den Breitbandausbau. Mit dem Geld aus einem Förderprogramm sollen unterversorgte Bereiche in der Stadt erschlossen werden. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.11.2020 | 13:30 Uhr