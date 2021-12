Stand: 20.12.2021 10:52 Uhr Lüchow: Anwohnende wollen Ausbau der B248 verhindern

Anwohnende in den Dörfern zwischen Lüchow in Niedersachsen und Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Mecklenburg-Vorpommern wollen den geplanten Ausbau der Bundesstraße 248 verhindern. Bis Freitag konnten offizielle Einwände beim Landkreis Lüchow-Dannenberg geltend gemacht werden. Mehrere Dutzend Briefe seien beim Landkreis eingegangen, sagte Landrätin Dagmar Schulz (parteilos). Teils hätten mehrere Anwohnerinnen und Anwohner gemeinsam einen Brief geschrieben, daher stehe die genaue Zahl der Einwände gegen das Planfeststellungsverfahren noch nicht fest. Der Landkreis führt das Verfahren im Auftrag der Landesbehörde für Straßenbau durch, er kann also nicht eigenständig über den teils dreispurigen Ausbau entscheiden. Die Stadt Lüchow als betroffene Kommune hat noch bis Ende Januar Zeit, ihre Bedenken zu äußern. Die städtischen Gremien und der Rat sollen beteiligt werden. In der Vergangenheit hatten Ratsmitglieder das Projekt immer wieder infrage gestellt.

