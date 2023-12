Stand: 22.12.2023 08:38 Uhr Lkw erfasst Radfahrerin in Stelle - 81-Jährige stirbt

In Stelle im Landkreis Harburg hat sich am Donnerstagnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Nach Polizeiangaben wurde auf der viel befahrenen Ortsdurchfahrt eine Radfahrerin von einem Lkw erfasst. Die 81-jährige Frau starb noch am Unfallort. Nach Angaben eines Polizeisprechers stand die Frau mit ihrem Fahrrad am Straßenrand und wollte die Fahrbahn überqueren. Dabei geriet sie aus unbekannter Ursache ins Straucheln und stürzte auf die Straße, direkt vor den vorbeifahrenden Lastwagen.

