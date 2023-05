Stand: 09.05.2023 18:46 Uhr Lkw erfasst Radfahrer - 57-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ein Radfahrer ist in Buxtehude (Landkreis Stade) von einem Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war der 57-Jährige am Dienstagmittag zunächst mit seiner 21-jährigen Tochter auf einem Gehweg unterwegs. Dann sei der Mann plötzlich auf die Straße gefahren, um in eine Querstraße einzubiegen. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und erfasste ihn. Ein Rettungshubschrauber brachte den Radfahrer in eine Klinik nach Hamburg. Seine Tochter erlitt einen Schock.

