Stand: 18.10.2021 21:04 Uhr Lkw erfasst Fußgänger in Buxtehude: Opfer verstirbt in Klinik

Ein 85 Jahre alter Mann ist nach einem schweren Verkehrsunfall am späten Montagabend in einer Hamburger Klinik verstorben. Das teilte die Polizei mit. Der Senior war am Montagnachmittag beim Überqueren der Bundesstraße 73 in Buxtehude von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben übersah der Senior offenbar den Lastwagen, der aus Richtung Hamburg in Richtung Stade unterwegs war. Der 28 Jahre alte Fahrer leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, fuhr den Fußgänger aber dennoch an. Der 85-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen, wo er aber am Montagabend seinen schweren Verletzungen erlag.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.10.2021 | 06:30 Uhr