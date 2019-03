Stand: 01.03.2019 10:36 Uhr

Lkw-Unfall: A7 bis zum späten Nachmittag gesperrt

Nach einem Lkw-Unfall ist die A7 bei Garlstorf (Landkreis Harburg) voraussichtlich in Richtung Hannover noch bis in den späten Nachmittag gesperrt. Der Verkehr wird ab Thieshope von der A7 abgeleitet. Autofahrern wird empfohlen, über die Umleitungen U8 und U10 auszuweichen. Dort staute es sich am Vormittag bereits auf mehrere Kilometer. Auch auf der etwa 20 Kilometer langen Ausweichstrecke über Landstraßen ging es nur stockend voran. Die Polizei rechnet aufgrund des Berufsverkehrs mit erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Lkw liegt nach Unfall quer - A7 gesperrt 01.03.2019 12:00 Uhr Auf der Autobahn 7 sind bei Garlstorf zwei Lkw kollidiert, einer stürzte um und liegt quer auf den Fahrbahnen. Der Abschnitt in Richtung Hannover bleibt wohl bis zum Nachmittag gesperrt.







Auflieger muss per Hand entladen werden

Der Unfall hatte sich gegen 7 Uhr auf der A7 ereignet. Zwischen den Anschlusstellen Garlstorf und Egestorf waren eine Zugmaschine und ein Lastwagen bei einem Überholmanöver kollidiert. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der Lastwagen mit dem Sattelauflieger stürzte um und liegt quer über drei Fahrbahnen. Die Aufräumarbeiten gestalten sich laut Polizei sehr aufwendig: Der voll beladene Auflieger muss komplett entladen werden. Dies ginge zunächst nur per Handarbeit, sagte ein Polizeisprecher NDR.de.

Holzschutzlasur ausgelaufen

Zudem hatte der Lastwagen unter anderem mehrere Dutzend Eimer Holzschutzlasur sowie Farben geladen, von dem ein Teil durch den Unfall beschädigt wurde. Etwa 100 Liter sind nach ersten Schätzungen auf die Fahrbahn gelaufen. Diese muss mit Hochdruckreinigern und kochend heißem Wasser gereinigt werden. Arbeiter einer Spezialfirma haben damit am Mittag begonnen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

