Lies glaubt nicht an Endlager in Gorleben

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hält es für unwahrscheinlich, dass der Salzstock in Gorleben als atomares Endlager ausgewählt werden wird. In Finnland habe er gesehen, dass anderes Gestein - etwa Granit - besser geeignet sei, heißt es aus dem Ministerium. Lies gehe daher davon aus, dass der wissenschaftliche Prozess in Deutschland zum gleichen Ergebnis komme. In dem Zusammenhang kritisierte der Umweltminister erneut, dass Bayern sich der Suche nach einem geeigneten Atommüll-Endlager verschließe. Im Koalitionsvertrag des Landes heißt es, in Bayern gebe es keinen geeigneten Standort.

