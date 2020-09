Stand: 07.09.2020 11:28 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lies betont: Kenne Endlager-Auswahlliste nicht

Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat Medienberichte dementiert, wonach er es für wahrscheinlich halte, dass Gorleben bei der Endlagersuche in der Auswahl bleibt. Er habe auch keine Kenntnis darüber, welche Regionen im Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) am 28. September genannt werden. "Ich habe nicht gesagt, dass Gorleben dabei sein wird. Im Ergebnis habe ich immer wieder deutlich gemacht, dass selbst eine aus dem Verfahren heraus getroffene Entscheidung für Gorleben an keiner Stelle auf Akzeptanz trifft", teilte der Umweltminister NDR.de am Montag mit. "Ich habe aber auch gesagt, dass ich nicht ausschließen kann, dass der Standort bei dieser ersten Betrachtung nach 'Ausschlusskriterien' noch dabei sein wird."

Videos 00:57 Niedersachsen 18.00 Bürgerinitiative: Neue Kritik an Endlagersuche Niedersachsen 18.00 Im September werden zum ersten Mal bundesweit mögliche neue Regionen für ein Endlager benannt. Atomkraftgegner aus dem Wendland kritisieren das Verfahren. Video (00:57 min)

Bürgerinitiative: Argumente gegen Gorleben erdrückend

Atomkraftgegner aus dem Nordosten Niedersachsens hatten sich am Freitag irritiert über angebliche Äußerungen des Umweltministers auf einer Veranstaltung am Donnerstag gezeigt. Die Bürgerinitiative (BI) Umweltschutz Lüchow-Dannenberg erklärte, sie wolle wissen, woher Lies die Informationen habe. "Wissen Sie mehr als wir?", fragte BI-Sprecher Wolfgang Ehmke den Minister. Wenn es sich bei Lies' Äußerungen nur um eine Vermutung handele, "dann ebnen Sie der BGE den Weg, dieses Politikum, was es letztlich ist, zu umschiffen", hatte Ehmke gesagt. Aus Sicht der BI sind die Argumente dafür, dass Gorleben im ersten Verfahrensschritt herausfällt, erdrückend.

Mehrere Standorte im Land möglich

Am Donnerstag hatte das Umweltministerium in Hannover erklärt, dass "voraussichtlich zahlreiche Regionen Niedersachsens für ein Atomendlager infrage" kommen und dies mit vielen Salzstöcke und Tonformationen im Boden begründet. Salz, Ton und Granit gelten als geeignete Wirtsgesteine für eine derartige Lagerstätte. Die BGE teilte am Freitag auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) mit, dass sie den Zwischenbericht oder Teile davon Umweltminister Lies vorab nicht zur Kenntnis gegeben habe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.09.2020 | 14:00 Uhr