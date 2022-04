Stand: 07.04.2022 09:45 Uhr "Lichter auf den Schienen": Gedenken an Befreiung Bergen-Belsens

Mit der Aktion "Lichter auf den Schienen" erinnert die Arbeitsgemeinschaft Bergen-Belsen am 15. April an die Befreiung des Konzentrationslagers bei Celle vor 77 Jahren. Ab 19 Uhr wollen Beteiligte an einem Eisenbahnwaggon an einer Rampe am Rande von Bergen Kerzen anzünden und damit ein Zeichen gegen Gewalt und Diskriminierung setzen, wie die Arbeitsgemeinschaft mitteilte. An der Rampe waren in der NS-Zeit Tausende deportierte Menschen angekommen, die nach Bergen-Belsen getrieben wurden.

