Stand: 26.10.2023 06:18 Uhr Lesung mit Fitzek in Lüneburg vor ausverkauftem Haus

Zur Premiere des 14. Lüneburger Krimifestivals hat Sebastian Fitzek am Mittwochabend aus seinem neuesten Thriller "Die Einladung" gelesen. Der Bestsellerautor stellte sein Buch zum weltweiten Erscheinungstag im ausverkauften Audimax der Leuphana Universität vor. Die Eintrittskarten für die Lesung waren nach wenigen Stunden vergriffen. Der 52-Jährige war zum vierten Mal in der Hansestadt dabei. Jede Lesung des bis zum 6. November stattfindenden Festivals findet an einem anderen Ort statt.

