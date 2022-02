Stand: 10.02.2022 15:13 Uhr Leichenfund in Uelzen: Toter offenbar vermisster 36-Jähriger

Eine Spaziergängerin hat am Mittwoch im Uelzener Stadtwald die Leiche eines Mannes gefunden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, handelt es sich bei dem Toten mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen vermissten 36-Jährigen aus dem Klinikum Uelzen. Der Mann sei vermutlich erfroren, Hinweise auf ein Gewaltdelikt gebe es nicht, so die Polizei. Der Mann war Mitte Januar als Patient in der Klinik und hatte diese nachts unbemerkt verlassen. Er starb vermutlich kurz nach seinem Verschwinden im Wald, wie es weiter hieß. Suchmaßnahmen mit Spürhunden und Kräften der Bereitschaftspolizei sowie im privaten Umfeld des Mannes waren ohne Erfolg verlaufen.

Weitere Informationen Polizei sucht nach vermisstem Patient aus Klinikum Uelzen Der 36-Jährige ist seit Tagen verschwunden. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. (18.01.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.02.2022 | 15:00 Uhr