Leiche in Fluss gefunden: Vermisster Student Aurel S. ist tot Stand: 17.10.2024 12:04 Uhr Bei der am Mittwochabend in der Ilmenau bei Melbeck gefundenen Leiche handelt es sich um den vermissten Studenten Aurel S., wie die Polizei dem NDR Niedersachsen bestätigte. Eine Obduktion stehe noch aus.

Einsatzkräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hatten am Mittwoch gegen 18.15 Uhr den Leichnam eines jungen Mannes in der Ilmenau im Umfeld eines Campinggeländes entdeckt. Nun steht laut Polizei fest, dass es sich dabei um den seit Freitag vermissten 19-jährigen Studenten handelt. Eine Obduktion wurde angeordnet, kann aber frühestens am Freitag stattfinden, wie Polizeisprecher Kai Richter dem NDR Niedersachsen sagte. Die Ermittler stehen den Angaben zufolge in engem Kontakt zu den Angehörigen des 19-Jährigen. Diese werden laut Polizei seelsorgerisch betreut.

Polizei will Geschehen rekonstruieren

Die Ermittlungen zur Todesursache dauern laut Polizei noch an. "Wir gehen weiterhin von einem Unglücksfall aus, weil wir im Moment keine weiteren Informationen haben, die dagegen sprechen", sagte Richter dem NDR Niedersachsen. Dennoch werde geprüft, ob es sich um ein Verbrechen oder Fahrlässigkeit handeln könnte. Dafür werde etwa der Ablauf des Freitagabends, an dem der 19-Jährige verschwunden war, rekonstruiert, so Richter.

Suche mit Sonarboot, Hubschrauber und Drohnen

Seit Freitagabend haben in mehreren Suchaktionen zwischenzeitlich mehr als 100 Einsatzkräfte zu Wasser und an Land nach dem 19-Jährigen gesucht. Dabei kamen ein Hubschrauber, Drohnen und ein Sonarboot zum Einsatz. Auch Bilder von Überwachungskameras von einer Tankstelle und einem Geschäft in Melbeck wurden gesichtet. Am Mittwoch hatte die Polizei die offizielle Suche nach dem jungen Mann für zunächst beendet erklärt. Sie hatte aber auch angekündigt, dass Einsatzkräfte der DLRG Bereiche der Ilmenau am Abend noch einmal überprüfen wollten. Dies geschah den Angaben zufolge im Rahmen eines schon länger geplanten Trainings der Einsatzkräfte.

Aurel S. seit Freitag vermisst

Der 19-Jährige aus dem Landkreis Oldenburg hatte laut Polizei am Freitagabend mit anderen Studierenden eine Erstsemesterparty auf einem Campingplatz an der Ilmenau gefeiert. Ursprünglich sei geplant gewesen, dass er dort auch übernachte. Gegen 23 Uhr wurde Aurel S. zuletzt auf der Feier gesehen. Dann verlor sich seine Spur. Den Angaben zufolge war er stark betrunken. Das Handy des 19-Jährigen lag an dessen Schlafplatz. Seine Smartwatch hatte er den Ermittlern zufolge nicht bei sich, sodass er nicht geortet werden konnte.

