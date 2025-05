Stand: 19.05.2025 13:14 Uhr Leiche am Elbufer: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Im Fall des Toten am Elbufer bei Winsen an der Luhe (Landkreis Harburg) gibt es bisher keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Angler hatten die Leiche am Freitagabend entdeckt und den Notruf gewählt. Laut Polizei handelt es sich um einen etwa 55 Jahre alten Mann. Die Identität sei weiterhin nicht zweifelsfrei geklärt, so ein Sprecher. Es könnte sich aber möglicherweise um den Fahrer eines Autos handeln, das in der vergangenen Woche leer im selben Ortsteil von Winsen gefunden worden war. Die Leiche lag laut Polizei schon mehrere Tage im Wasser. Die Ermittlungen liefen weiter, hieß es. Die "Bild" hatte zuerst über den Fall berichtet.

