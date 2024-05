Stand: 30.05.2024 09:24 Uhr Landwirtschaft: Wie werden in Zukunft Felder bewässert?

Eine Tagung in Suderburg (Landkreis Uelzen) befasst sich an diesem Donnerstag mit der Bewässerung von Ackerflächen. Wie der Landkreis mitteilte, sollen dabei Herausforderungen durch den Klimawandel und Potenziale von Innovationen präsentiert werden. Der Landkreis zähle zu den bewässerungsintensivsten Regionen in Deutschland, so Landrat Heiko Blume (CDU). Ein innovativer und effizienter Umgang mit der Ressource Wasser werde benötigt. Nach dem Fachsymposium am Donnerstag an der Ostfalia Hochschule soll es am Freitag auf die Versuchsfelder der Landwirtschaftskammer Niedersachsen nach Hamerstorf gehen. Anschließend geht es zur "AGRAVIS Future Farm", wo technische Innovationen besichtigt werden können.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min