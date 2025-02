Stand: 25.02.2025 11:09 Uhr Landvolk: Kälte der vergangenen Wochen war gut für die Böden

Niedersächsische Bauern dürften von der Kälte in den vergangenen Wochen profitiert haben: "Der Frost hat den tierischen Schädlingen und Pilzen den Garaus gemacht", sagte Thorsten Riggert, Vorstand des niedersächsischen Landvolks und Bauer aus der Lüneburger Heide, in einer Mitteilung am Montag. "Wir hoffen auf eine gute Frostgare", erklärte Konrad Westphale vom Landvolk. Die Frostgare bezeichnet eine Bodenstruktur, die dadurch entsteht, dass sich Feuchtigkeit beim Gefrieren ausdehnt - wodurch insbesondere feuchte Böden aufgelockert werden. Zugleich könne man nicht ausschließen, dass die Kälte etwa dem Winterweizen geschadet habe, sagte Westphale. "Viele Getreidesorten sind nicht wirklich winterhart. Die jetzige Wärme wird alle Tatsachen ans Licht bringen."

