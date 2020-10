Stand: 07.10.2020 08:09 Uhr Landrat erhält 4.500 Unterschriften gegen Coca-Cola-Brunnen

Mitglieder der Bürgerinitiative "Unser Wasser" überreichen am Mittwoch in Lüneburg eine Liste mit mehr als 4.500 Unterschriften an Landrat Jens Böther (CDU). Sie wollen verhindern, dass das Unternehmen Coca-Cola in Reppenstedt einen dritten Brunnen bohrt und dort Grundwasser entnimmt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Bürgerinitiative fordert den Landrat auf, ein Moratorium auszusprechen, bis das Land sein neues Konzept zum Wassermanagement vorgelegt hat. Coca Cola fördert bislang jedes Jahr rund 350.000 Kubikmeter Grundwasser und füllt es als Mineralwasser ab. Diese Menge soll mit dem neuen dritten Brunnen verdoppelt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.10.2020 | 08:30 Uhr