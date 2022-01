Stand: 03.01.2022 17:18 Uhr Landräte im Nordosten fordern neue Bahnverbindung nach Berlin

Die Landrätinnen und Landräte von Uelzen, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg und Salzwedel, fordern die Deutsche Bahn auf, die Verbindung mit dem Interregio-Express von Hamburg über Lüneburg, Uelzen und Salzwedel nach Berlin wieder aufzunehmen. Die Bahn hatte das Angebot aus wirtschaftlichen Gründen endgültig eingestellt. In einem von Uelzens Landrat Heiko Blume initiierten Brief an Bahnchef Richard Lutz sprechen die Landräte von einer bewährten Verbindung, die wichtig für Pendler und den Tourismus sei. Mit Bezug auf den Klimawandel kritisieren die Landräte, dass die Bahn Metropolen mit dem Deutschlandtakt besser verbinden wolle, die Menschen in der Fläche dabei aber vergesse. So werde die Klimawende nicht gelingen.

