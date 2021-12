Landkreise im Nordosten bauen Impfangebote aus Stand: 20.12.2021 14:37 Uhr Mehrere Landkreise im Nordosten Niedersachsens bauen ihre Impf-Angebote aus. Im Landkreis Harburg sollen weitere Impfstützpunkte entstehen, der Landkreis Lüneburg schafft regelmäßige Angebote.

Entstehen sollen diese nach Angaben eines ärztlichen Leiters in Neu Wulmstorf und Fleestedt. Damit hätte der Landkreis neben mehreren kleinen Angeboten vier durchgängig betriebene Standorte: In Bucholz, Winsen, Neu Wulmstorf und Fleestedt sollen ab Januar an sechs Tagen in der Woche Spritzen gegen das Coronavirus gesetzt werden.

Durchgängige Abgebote im Landkreis Lüneburg

Auch der Landkreis Lüneburg schafft nach eigenen Angaben weitere - und vor allem durchgängige - Angebote. In Embsen soll der Impfstützpunkt an fünf Tagen in der Woche geöffneten sein. Alle anderen mobilen Angebote sollen zuverlässig an einem bestimmten Wochentag für Impfungen bereitstehen, beispielsweise immer montags im Museum und im Theater Lüneburg, dienstags an der Uni, in den Gemeinden Gellersen und Amt Neuhaus.

