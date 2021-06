Stand: 01.06.2021 07:55 Uhr Landkreise Stade und Rotenburg lockern Corona-Regeln

Die Landkreise Stade und Rotenburg lockern ab Mittwoch die Corona-Regeln, da der Inzidenzwert in beiden Landkreisen fünf Werktage in Folge unter 35 lag. Es dürfen sich beispielsweise wieder bis zu zehn Personen aus drei Haushalten treffen, private Feiern in Gastronomiebetrieben sind wieder mit bis zu 100 Personen erlaubt. Die Testpflicht in Museen, Gedenkstätten und Freizeitparks entfällt. Im Landkreis Stade entfällt bereits ab Dienstag die Maskenpflicht in den Innenstädten sowie an Ausflugszielen.

