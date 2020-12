Stand: 17.12.2020 09:31 Uhr Landkreis will Medizinstudenten mit Stipendium anlocken

Mit einem Stipendium in Höhe von bis zu 1.000 Euro pro Monat will der Landkreis Stade Studierende der Humanmedizin in die Region locken. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Ärzte in der Facharztweiterbildung sollen bis zu 500 Euro erhalten. Wer die finanziellen Mittel erhalten will, muss sich verpflichten, für zwei bis fünf Jahre im Landkreis Stade ärztlich tätig zu sein. Dies sei ein weiterer Meilenstein, um Ärzte für die Region zu gewinnen, so die Sozialdezernentin Susanne Brahmst.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.12.2020 | 08:30 Uhr