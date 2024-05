Stand: 31.05.2024 06:05 Uhr Landkreis warnt vor illegalen Elektroschrott-Sammlern im Wendland

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg macht Anwohnerinnen und Anwohner darauf aufmerksam, dass derzeit ein Unternehmen illegal Elektroschrott an Haustüren sammelt. Dies sei nicht beim Landkreis angemeldet worden und daher verboten. Die Sammler kündigen mit Handzetteln im Briefkasten an, in den darauffolgenden Tagen Elektroschrott abzuholen. Anwohner sollen die Geräte in Wäschekörben vor der Haustür bereitstellen. Der Landkreis Lüchow-Dannenberg macht darauf aufmerksam, dass die Abgabe keinem karitativen Zweck dient und befürchtet, dass der abgegebene Schrott, falls er wertlos ist, in der Umwelt entsorgt werden könnte.

