Stand: 29.10.2019 14:54 Uhr

Landkreis prüft Schließung von Tierversuchslabor

Die Tierversuchsanstalt Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT) in Mienenbüttel im Landkreis Harburg steht schwer in der Kritik: Affen, Hunde und Katze sollen hier falsch gehalten und misshandelt worden sein. Mitarbeiter einer Tierschutzorganisation, die sich in das Labor eingeschleust hatten, hatten dies aufgedeckt und entsprechendes Videomaterial veröffentlicht. Das Veterinäramt des Landkreises hat daraufhin das Labor genauer unter die Lupe genommen und Beweise gesammelt. Jetzt schließt der Kreis nicht mehr aus, dass ein Betriebsverbot erlassen werden könnte.

Videos 03:04 Hallo Niedersachsen Tausende demonstrieren gegen Tierversuchslabor Hallo Niedersachsen Nachdem Tierschützer in einem Versuchslabor in Mienenbüttel bei Neu Wulmstorf verstörende Filmaufnahmen gemacht hatten, gingen über 7.000 Menschen in Neugraben auf die Straße. (19.10.2019) Video (03:04 min)

Landkreis will Betriebsverbot prüfen

Es gebe eine Reihe von Hinweisen, dass die Laborbetreiber nicht im Sinne des Tierschutzgesetzes gehandelt haben, sagte Kreissprecher Andres Wulfes NDR 1 Niedersachsen. Unter anderem seien Affen in viel zu kleinen Käfigen gehalten worden. Belege dafür seien von den Veterinären bei Kontrollen vor drei Wochen gesammelt worden. Inwieweit das Material dafür ausreiche, die Tierversuchsanstalt zu schließen, werde nun so schnell wie möglich rechtlich geprüft.

Noch keine Entscheidung über Strafverfahren

Um bis dahin sicher zu stellen, dass die Mitarbeiter des Labors die Richtlinien des Tierschutzgesetzes einhalten, werde das Veterinäramt die LPT nun sehr engmaschig kontrollieren, heißt es vom Landkreis. Außerdem seien dem Labor etliche Auflagen gemacht worden. Unter anderem muss die LPT das Veterinäramt im Voraus über eventuelle Tötungen von Tieren informieren und auch angeben, wenn ein Tier die Anstalt lebend verlässt. Ob ein Strafverfahren gegen die Betreiber eingeleitet wird, ist indes noch unklar. Die Stader Staatsanwaltschaft ermittele, sagte ein Sprecher. Tierschützer, das Landesamt für Verbraucherschutz und der Landkreis Harburg hatten wegen der mutmaßlichen Verstöße Anzeige erstattet.

