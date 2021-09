Landkreis Verden: Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Sonntag im Landkreis Verden ein 36 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Zwei weitere Biker verletzten sich leicht. Nach Polizeiangaben war ein 18 Jahre alter Autofahrer gegen 16.30 Uhr war auf der Landesstraße 122 zwischen Ostereistedt und Rhadereistedt im Gegenverkehr in die Gruppe von vier Motorradfahrern gefahren. Er prallte frontal mit dem 36-Jährigen zusammen, der seinen Verletzungen an der Unfallstelle erlag. Ein 49-Jähriger stürzte auf einen Acker, ein 62-Jähriger fuhr über Trümmer und kam dadurch zu Fall. Beide verletzten sich leicht. Eine 38-Jährige konnte dem Auto mit ihrer Maschine ausweichen. Beamte ermitteln mit Unterstützung von Gutachtern den Unfallhergang. Sie schätzen den Schaden auf mindestens 15.000 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt.

