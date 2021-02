Stand: 01.02.2021 07:55 Uhr Landkreis Uelzen verschärft Corona-Schutzmaßnahmen

Wegen der hohen Inzidenzwerte gelten im Landkreis Uelzen verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Spielplätze und der Wochenmärkte sollen demnach aber bis auf weiteres geöffnet bleiben. Ins Rathaus komme jedoch nur, wer zuvor telefonisch einen Termin vereinbart habe, heißt es aus der Uelzener Stadtverwaltung. Die Sitzungsprotokolle der politischen Gremien sollen im Internet veröffentlicht werden. Die Verwaltung bittet Bürger aus Infektionsschutzgründen, nicht persönlich an den Sitzungen teilzunehmen. In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis bestehen derzeit strenge Besuchsregeln. Die Bewohner werden zudem drei Mal in der Woche auf Corona getestet.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.02.2021 | 07:30 Uhr