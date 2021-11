Stand: 11.11.2021 17:10 Uhr Landkreis Uelzen sucht Eltern auf Zeit

Wenn Eltern in Krisensituationen geraten, kann es dazu kommen, dass die eigenen Kinder kurzfristig nicht mehr in der Familie bleiben können. Dann werden die Kinder vom Jugendamt in Obhut genommen und wenn möglich bei Pflegeeltern untergebracht. Sie sollen Schutz und Geborgenheit in einem familiären Rahmen bieten. Der Landkreis Uelzen sucht dafür Eltern, Paare mit und ohne Kinder oder auch allein stehende Personen. Sie werden mit einem verpflichtenden Kurs auf ihre Aufgabe vorbereitet und vom Jugendamt begleitet.

