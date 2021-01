Stand: 26.01.2021 08:43 Uhr Landkreis Uelzen erwägt nächtliche Ausgangssperre

Im Landkreis Uelzen drohen zusätzliche Maßnahmen gegen das Coronavirus, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Sollte der Inzidenzwert weiter steigen, müsse auch eine nächtliche Ausgangssperre in Betracht gezogen werden, sagte Landrat Heiko Blume (CDU). Er ist nach eigenen Worten verärgert darüber, dass die Polizei in den vergangenen Tagen diverse Treffen mehrerer Personen aus verschiedenen Haushalten auflösen musste. Der Landrat bezeichnet die Corona-Verstöße als unverantwortlich und rücksichtslos der Allgemeinheit gegenüber. Im Landkreis Uelzen ist der Inzidenzwert in den vergangenen Tagen auf mittlerweile fast 150 gestiegen - dem mit Abstand höchsten Wert der Landkreise im Nordosten Niedersachsens.

