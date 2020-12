Stand: 10.12.2020 09:44 Uhr Landkreis Uelzen: Entscheidung zu IGS soll erst 2021 fallen

Bekommt der Landkreis Uelzen eine Integrierte Gesamtschule (IGS)? Wie die "Allgemeine Zeitung" berichtet, wird der Kreistag darüber erst im nächsten Jahr entscheiden. Grund sei, dass der Kreisausschuss, der sich zuvor damit beschäftigen muss, das Thema in seiner Sitzung am Dienstag nicht behandelt hat. Damit werde es in der kommenden Woche auch nicht auf der Tagesordnung des Kreistags stehen. Zuvor hatten die Grünen gefordert, über die Schullandschaft im Landkreis Uelzen erst 2021 zu entscheiden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.12.2020 | 09:30 Uhr