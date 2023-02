Stand: 11.02.2023 13:00 Uhr Landkreis Stade: Zwei Frauen und zwei Kinder bei Unfall verletzt

Im Landkreis Stade sind am Freitagnachmittag bei einem Autounfall vier Personen, darunter zwei Kinder, verletzt worden. Nach Polizeiangaben verlor eine 43-jährige Autofahrerin zwischen Revenahe und Wiegersen aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen. Sie geriet in die Gegenfahrbahn und prallte gegen das Auto einer 44-Jährigen, die mit ihren Töchtern im Alter von neun und elf unterwegs war. Ersthelfer holten die Fahrerinnen und die beiden Mädchen aus den Fahrzeugen und leisteten Erste Hilfe. Anschließend wurden die vier Insassen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 30.000 Euro. Die Straße musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt werden.

