Stand: 02.02.2025 12:53 Uhr Unfall mit 2,0 Promille im dichten Nebel: Mann fährt gegen Baum

Ein 20-jähriger Autofahrer ist bei dichtem Nebel und teils glatter Straße in Kutenholz (Landkreis Stade) mit dem Auto gegen einen Baum gefahren. Der Mann wurde bei dem Unfall am Samstagmorgen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte hätten den Mann befreit und ins Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab der Polizei zufolge 2,0 Promille - der Mann musste sich einer Blutprobe unterziehen. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde sichergestellt. Den am Auto entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro.

